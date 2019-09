Dustin Byfuglien réfléchit à son avenir

Le défenseur Dustin Byfuglien ignore s’il reviendra bientôt au jeu, lui qui est absent du camp des Jets de Winnipeg pour des raisons personnelles.

La semaine dernière, le vétéran de 34 ans avait demandé à l’organisation manitobaine la permission de rater le début du camp d’entraînement. Selon le réseau TSN, Byfuglien réfléchit à son avenir dans la Ligue nationale de hockey.

Le colosse de 6 pi et 5 po et 260 lb écoule la quatrième année d’un contrat de cinq ans qui lui rapporte 7,6 millions $ annuellement. Lors de la plus récente campagne, il a été ennuyé par une blessure au bas du corps l’ayant limité à 10 matchs à compter du 29 décembre. L’arrière a inscrit 31 points, dont quatre filets, en 42 affrontements au total, ajoutant huit points en six parties éliminatoires.