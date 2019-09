L’Atlanta United FC toujours dans la course

L’Atlanta United FC s’est maintenu dans la course pour la première place dans l’Association de l’Est en disposant du FC Cincinnati par la marque de 2 à 0, mercredi soir, au Nippert Stadium.

Josef Martinez a touché la cible à deux reprises pour les visiteurs. Le milieu de terrain compte maintenant 26 buts depuis le début de la saison.

Il a inscrit son premier à la 56e minute sur une passe parfaite de Gonzalo Martinez qui lui a permis de s’échapper seul devant le gardien Przemyslaw Tyton.

Martinez est revenu à la charge six minutes plus tard. En manœuvrant habilement dans la zone de Cincinnati, il est parvenu à déjouer à nouveau Tyton du côté droit.

Le gardien de l’équipe locale a fait face six tirs cadrés. À l’autre bout du terrain, Brad Guzan en a reçu deux.

Atlanta accuse maintenant six points de retard sur le New York City FC et le sommet dans l’Est.