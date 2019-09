Laval se la jouera hip-hop ce week-end

Ms. Lauryn Hill, J Balvin, Koriass, FouKi, Eric B. & Rakim. Pour sa première édition, qui s’amorce jeudi, le festival LVL UP frappe fort en proposant certains des rappeurs les plus en vue actuellement. Mais pour l’événement lavallois, c’est important d’aller au-delà du hip-hop.

Annoncé il y a quelques semaines, LVL UP fera la part belle au hip-hop, mais les organisateurs ont rapidement décidé de ne pas se restreindre à un seul genre musical.

« C’est un festival de musique urbaine, précise le programmateur Steve Marcoux. Pour la première année, on essaie de montrer le spectre le plus large possible de l’événement. On peut faire différents genres de rap, mais aussi aller dans le R&B. »

Alors que le festival Metro Metro a ouvert la marche des festivals de hip-hop, en mai dernier aux abords du Stade olympique, LVL UP fermera en quelque sorte le bal, ce week-end.

« Quand leur festival a été annoncé et qu’on a vu leur programmation, on a vu qu’on allait dans d’autres sphères différentes, dit Steve Marcoux. Il y a assez de place pour plusieurs événements. De toute façon, le rap est tendance actuellement. Tout le monde s’arrache les artistes. D’une certaine manière, le rap ouvre et ferme l’été dans la région de Montréal, maintenant. »

Les retards de Lauryn

En plus des spectacles, LVL UP proposera des arts visuels et numériques, ainsi que des « classes de maître ».

Le plus gros coup de cette première édition est sans conteste le concert de Ms. Lauryn Hill, samedi à la Place Bell.

Réputée pour ses nombreux retards sur scène, la chanteuse n’inquiète pas les organisateurs. « Il y a une confiance et une assurance que le spectacle se déroulera dans la soirée de samedi », conclut Steve Marcoux.