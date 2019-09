Le patron a toujours raison

Gilmore devra prendre les bonnes décisions et faire en sorte que Joey Saputo endosse ses décisions et le suive dans son cheminement.

Le cas de Noah Juulsen est inquiétant. Victime d’une sérieuse blessure à un œil la saison dernière, il éprouve des problèmes avec sa vision périphérique et souffre en plus de maux de tête. C’est dommage pour le jeune homme et l’athlète. Sans cette blessure, il se battrait pour un poste avec le Canadien. Or, voilà que sa carrière est compromise...

Le chat est sorti du sac dans le dossier des négociations entre Patrik Laine et les Jets de Winnipeg. Laine a raconté à un média finlandais que ses compagnons de trio de l’an dernier n’étaient pas parmi les meilleurs joueurs de l’équipe, indiquant que cette situation nuisait à ses pourparlers contractuels. Laine a surtout joué aux côtés du centre Bryan Little, inscrivant 30 buts et obtenant 20 mentions d’aide en 82 matchs. Quant à Little, il a marqué 15 buts et totalisé 41 points.