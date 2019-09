Le pouvoir citoyen

En 2018, à peine le quart des gens en droit de voter a choisi la CAQ et guère plus pour les libéraux dans les élections précédentes.

On ne se surprendra pas alors de l’insatisfaction permanente qui gagne généralement la grande majorité de la population pendant leur mandat. Le vote des citoyens pèse de moins en moins dans l’édification des politiques publiques et les choix économiques des gouvernants, laissant du coup la plupart amers.

Le mode de scrutin uninominal à un tour, hérité de la couronne britannique, n’est plus adapté à la réalité du Québec, guère plus qu’à celle du Canada. Le scrutin proportionnel serait d’ailleurs la meilleure façon de compenser l’atomisation du vote francophone en forçant la concertation pour former un véritable gouvernement majoritaire et démocratique.