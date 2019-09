Le premier ministre n’a pas sa place dans une manifestation pour le climat, estime François Legault

Un premier ministre n’a pas sa place dans une manifestation pour le climat, estime François Legault.

Le ministre de l’Environnement Benoît Charette et le député de Bourget Richard Campeau participeront à la marche pour le climat le 27 septembre à Montréal, en compagnie de la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

Pas question, cependant, que le premier ministre s’y rende. «Je ne crois pas que ce soit la place d’un premier ministre, d’être dans cette manifestation à Montréal», a-t-il lancé mercredi. M. Legault a toutefois répété que l’égérie de la cause environnementale Greta Thunberg pourrait le rencontrer si elle le désire: il sera disponible.

Pas de congé pour les profs de la CSDM

Mme Thunberg s’est fait connaître en faisant l’école buissonnière chaque vendredi pour s’installer devant le parlement suédois, à Stockholm, afin de sensibiliser les députés à l’urgence climatique. Son geste a fait boule de neige et est reproduit un peu partout dans le monde. La Commission scolaire de Montréal a même décrété une journée pédagogique pour la manifestation devant avoir lieu le vendredi 27 septembre.

Le gouvernement caquiste reconnaît l’autorité de la CSDM, mais désapprouve sa décision. François Legault demande aux enseignants d’être au travail, et non dans la rue. «N’oublions pas que les journées pédagogiques, ce n’est pas des congés pour les enseignants. Il y a de la formation, et je m’attends à ce que la commission scolaire s’assure qu’ils travaillent vendredi prochain», a-t-il lancé.

Il dénonce aussi l’attitude cavalière de la CSDM. «Il y a des parents qui se font dire: “Organisez-vous avec vos enfants, il n’y a pas d’école”», a déploré le premier ministre.

Le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge ont également affirmé que la place des enfants est dans les salles de classe, et non dans la rue.

«J’aurais préféré que les jeunes soient à l’école et en apprennent davantage sur les changements climatiques, sur les solutions... La solution, aux problèmes environnementaux, elle est à l’école. Elle n’est pas dans la rue», a déclaré Jean-François Roberge.