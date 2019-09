L'événement VIB arrive ce week-end à Québec et ça donne envie de bouger!

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) tiendra la quatrième édition de l’événement VIB (Vivre, inspirer, bouger.) au terminal du Port de Québec le 21 prochain. Au menu : une foule d’activités physiques, de yoga et de conférences.

De 10h à 18h, vous pourrez essayer une multitude d’activités comme le Pound, la Boxe, le CrossFit, le SpikeBall et plus encore. Ces activités pour faire bouger les participants dans une ambiance festive toute la journée.

Pour reprendre son souffle, une salle Glow in the Dark présentera des ateliers de yoga, de méditation ainsi que d’Essentrics. Il y aura la possibilité de se dessiner sur le corps avec des crayons de couleur fluorescents avant de plonger dans une atmosphère hors du commun.

Les personnes présentes auront aussi la chance d’assister à des conférences données par Joanie et Rosalie ainsi que par Catherine Lefebvre. Les sujets abordés seront notamment la nutrition végétalienne, les effets négatifs du sucre dans notre alimentation et elles vous donneront des astuces pour adopter une alimentation écologique pour votre quotidien. Les conférencières seront d’ailleurs disponibles durant la journée pour répondre à vos questions.

La journée VIB se conclura en beauté avec un cours de danse animé par la troupe Womanity.

À 10$ pour les étudiants et à 20$ pour l’admission générale, c’est une journée qui plaira à tous, et ce, à faible prix. Il ne faut qu’amener sa bouteille d’eau ainsi que ses vêtements de sport pour profiter pleinement de cet événement. De l’eau sera à la disposition de tous et une offre alimentaire santé sera disponible.

Beau temps, mauvais temps, l’événement aura lieu : les salles du Terminal vous tiendront à l’abri des intempéries et la vue sur le fleuve est la cerise sur le sundae.



Tout est donc mis en place pour une journée féérique. Il ne manque que toi et tes amis!

Pour plus d'informations : vib-essence.ca