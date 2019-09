Nathalie Simard et la guerre des kilos

Je ne comprends plus mon époque. Quand une artiste en surpoids se montre nue en disant qu’elle s’accepte comme elle est, elle est applaudie par des ex-ministres, des vedettes de la télé et des chroniqueurs. Mais quand une artiste en surpoids se prend en main et retrouve la santé, elle se fait traiter de toxique, de dangereuse, avec un « discours problématique ».

Mais selon moi, la phrase la plus importante de toute cette entrevue est la suivante : « Je répète depuis des années que j’accepte mes rondeurs, que l’important, c’est d’être bien dans ma peau, etc. Mais on va se dire les vraies affaires : avoir un surplus de poids, c’est plate. Tu as moins d’énergie, tu te déplaces moins facilement, sans compter que l’obésité occasionne des problèmes de santé. »