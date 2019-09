Encore une fois cette année, vous pourrez visiter gratuitement le Vieux-Québec en compagnie des guides professionnels de l’Association des guides touristiques de Québec. L’événement « Suivez le guide » se tiendra le samedi 21 septembre. Les guides de l’AGTQ vous accompagneront lors d’une visite guidée à pied d’une durée de 2 h 30 min dans le Vieux-Québec afin de mieux connaître les faits saillants de notre histoire, de visiter notre patrimoine architectural et religieux et de nous familiariser avec notre passé militaire. Il est organisé dans le contexte de la Journée internationale de la solidarité des villes du patrimoine mondial, en collaboration avec Parcs Canada et l’Office du Tourisme de Québec. Il faut s’inscrire sur le site: https://www.agtq.org.

Barres tendres végétaliennes

Les aliments SnackTonik, une jeune entreprise alimentaire de Québec en pleine expansion, viennent de faire leur entrée dans les cinq IGA des Sources de la région de Québec avec leurs barres tendres végétaliennes en vrac. Les produits y sont offerts en deux formats : pour l’achat en vrac, au poids, ou dans des sacs refermables, sans emballage individuel. Les produits SnackTonik sont végétaliens et faits à partir d’ingrédients naturels, sans arachides, gluten et produits laitiers. SnackTonik, entreprise familiale fondée à Québec en 2018 par les trois sœurs Joubert, a pour mission de vous aider à prendre soin de votre santé, de manger naturellement et d’offrir une gamme de produits délicieux. À ce jour, les produits SnackTonik sont disponibles dans plus de 70 points de vente à travers la province. Sur la photo, de gauche à droite : Charles-Eric Hallé, collaborateur ; Véronique Joubert et Caroline Joubert, copropriétaires de Snack Tonik

Gestion privée

Le 4e Omnium de golf de Gestion privée Desjardins de Québec, en collaboration avec Genesis Québec, a réuni plus de 250 participants le 9 septembre dernier au club de golf Royal Québec et a généré des profits de plus de 122 000 $ qui seront redistribués à la Fondation Maurice Tanguay et la Fondation Lauberivière. Sur la photo, de gauche à droite : Bruno Di Battista et Jean-François Lafontaine, Gestion privée Desjardins ; Daniel Vermette, Fondation de Lauberivière ; Éric Boulay, directeur général de la Maison de Lauberivière ; Julie Carrier, vice-présidente régionale, Gestion privée Desjardins ; Guillaume Gagnon, Fondation Maurice Tanguay et Gilbert Guay, Gestion privée Desjardins.

Cyclo-Défi record

Le 10e Cyclo-Défi IUCPQ présenté le 8 septembre dernier sous la coprésidence d’honneur de Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar et Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance, a réuni près de 600 cyclistes de tous les niveaux qui ont roulé pour le plaisir et pour la cause, dont de nombreux patients, médecins et membres du personnel de l’Institut, et a permis d’amasser 200 000 $ de profits nets. Un record. On voit ici les coprésidents d’honneur entourés des dirigeants de l’IUCPQ et de la Fondation de l’IUCPQ, des partenaires et des membres du comité organisateur du Cyclo-Défi 2019.

Anniversaires

Lise Dion, (photo), humoriste québécoise, 64 ans... Steve Welch, homme d’affaires CSL-LOMA à Québec... Rodrigue Huot, ex-professionnel du club de golf Royal Québec, 79 ans... Lance Armstrong, cycliste américain, 48 ans... Kathy Montreuil, du restaurant Patates Plus de Val-Bélair, 50 ans... Peter Stastny, joueur de hockey (1980-95 : Nordiques, Devils, Blues), 63 ans... Scotty Bowman, homme de hockey (LNH), 86 ans.

Disparus

Le 18 septembre 2018. Jean Piat (photo), 93 ans, comédien et monstre sacré du théâtre français... 2016. Camille Dagenais, 95 ans, ingénieur canadien connu internationalement pour son expertise en génie civil... 2010. Fernand Desharnais, 80 ans, président fondateur de Desharnais pneus et mécanique de Québec... 1970. Jimi Hendrix, 27 ans, légendaire guitariste américain.