Un beau défi attend le Canadien à Bathurst face aux Panthers

Pour sa visite à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, mercredi soir, le Canadien de Montréal affrontera les Panthers de la Floride, une équipe ayant dépêché plusieurs de ses joueurs les plus dangereux en prévision du match préparatoire opposant les deux clubs.

Les gardiens Charlie Lindgren et Michael McNiven auront ainsi fort à faire contre les Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Evgenii Dadonov et Aaron Ekblad. Dans le camp du Tricolore, l’entraîneur-chef Claude Julien utilisera le défenseur Cale Fleury pour un deuxième duel consécutif. Ordinaire face aux Devils du New Jersey lundi, Jonathan Drouin sera à nouveau en action, tout comme Nick Cousins.

La partie du jour sera aussi l’occasion pour Jesperi Kotkaniemi, Phillip Danault, Jeff Petry et Ryan Poehling, notamment, de jouer une première fois dans le calendrier préparatoire. Ben Chiarot aura la chance de participer également à la rencontre Kraft Hockeyville.

Après ce match tenu au domicile du Titan d’Acadie-Bathurst, le Tricolore retrouvera les Panthers jeudi au Centre Bell.