Un film sur Billie Holiday sera tourné à Montréal

Selon un article publié mardi sur le site spécialisé Deadline Hollywood, les acteurs Trevante Rhodes (Bird Box), Garrett Hedlund (Tron) et Natasha Lyonne (Orange Is The New Black) seront aussi de la distribution du film. Le scénario a été écrit par Suzan-Lori Parks, une dramaturge afro-américaine qui a déjà remporté un prix Pulitzer en 2002 pour sa pièce Topdog\Underdog.

Intitulé The United States vs. Billie Holiday, le film suivra Billie Holiday à une époque de sa vie où elle était traquée par un agent du Bureau fédéral des narcotiques. La célèbre chanteuse traversait alors une période difficile de sa vie à cause notamment d’une peine d’amour et de problèmes de dépendance à l’alcool et aux drogues.