DESMARAIS, Catherine

Le 2 septembre 2019, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée Catherine Desmarais, à l'âge de 41 ans, conjointe de Stéphane Marier. Elle était la fille de Luc Desmarais et de feu Lynn St-Pierre. Elle demeurait à Québec. Décédée à la suite d'un long combat contre le cancer, elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son père (Suzanne Pelletier), ses deux adorables enfants, Raphaël et Sophia ainsi que son frère Julien Pelletier (Cynthia Audet). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux oncles et tantes, cousins et cousines, d'innombrables amis et ses collègues du centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. La famille accueillera parents et amis aule vendredi 20 septembre 2019, de 18 h à 21 h ainsi quede 8 h à 11 h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués au cours de sa maladie et à la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, 190 Rue Dorchester 50, Québec, QC G1K 5Y9, infocancer@fqc.qc.ca, des enveloppes seront disponibles sur place.