10 items à surveiller à la Vente de garage des artistes de Véro & Louis

Des Crocs roses de Jay Du Temple, une casquette des Expos de Denis Coderre, une robe de Marie-Ève Janvier, un vitrail de Pauline Marois... La Vente de garage des artistes pour la Fondation Véro & Louis regorge de curiosités.

L’événement, qui aura lieu samedi à la Place Charles-Le Moyne du métro Longueuil, vise à amasser des fonds pour financer la construction de maisons pouvant accueillir des adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. L’an dernier, 136 175 $ avaient été récoltés. Après avoir jeté un coup d’œil à l’impressionnante liste d’articles offerts cette année, on peut prévoir l’établissement d’une nouvelle marque.

«En quatre ans, l’événement a doublé de grosseur», indique Louis Morissette, qui a créé la Fondation en 2016 avec Véronique Cloutier.

Coup de pouce

Cet été, la Fondation Véro & Louis a reçu un coup de pouce inespéré de Jean-Philippe Wauthier et Bonsoir Bonsoir! pour gonfler son inventaire d’objets à vendre. Durant tout l’été, les personnalités invitées au talk-show étaient conviées à participer à l’activité de levée de fonds en remettant un item leur appartenant. Au total, 75 objets ont ainsi été récoltés, dont un rasoir de Magalie Lépine-Blondeau, des poupées russes de Jean-François Lisée, une chemise africaine de Boucar Diouf, une salière-poivrière d’André Robitaille et quatre pneus de Mélanie Maynard.

«On est très choyé de pouvoir compter sur la générosité des gens de notre milieu, et bien évidemment, sur la générosité des gens du public, qui sont au rendez-vous chaque année», indique Véronique Cloutier au Journal.

Pleins feux sur l’autisme

Les enjeux liés à l’autisme retiennent l’attention cet automne grâce à plusieurs projets télé comme Alerte Amber (TVA), On change d’air (ICI Tou.tv Extra) et Autiste, bientôt majeur (MOI ET CIE), mais aussi grâce à quelques initiatives et et l’ouverture du café Chez Cheval de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, qui emploie de jeunes autistes. Louis Morissette salue ces différentes initiatives.

«Il y avait du rattrapage à faire. Cette réalité n’était pas véhiculée à grande échelle. Depuis que c’est tombé dans les mains de personnalités publiques, on en parle beaucoup plus. C’est positif.»

La Fondation Véro & Louis devrait inaugurer son premier établissement à Varennes le printemps prochain. La construction est présentement en cours.