LACASSE, Guy

Au CHSLD de Saint-Anselme, le 15 septembre 2019, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur Guy Lacasse, époux de madame Ghislaine Blais. Il était le fils de feu Rolland Lacasse et de feu Germaine Bilodeau. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 20 septembre 2019 de 19h à 21h30 etde 9h à 10h30,et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sylvain (Véronique Fournier et leurs enfants: Chloé, Ariel et Ophélie Lacasse), Karine (Rémi Lemieux); ses frères et sœurs: Marcelle (Florian Lambert), Gilles (Madeleine Lessard), Madeleine (Denis Gagné), Normand (Lise Guillemette) et Denise. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHLSD de Saint- Anselme pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la