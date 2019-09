DION, André

Au CHUL, le 4 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur André Dion, époux de dame Nycole Roy, fils de feu monsieur Louis Dion et de feu dame Marcelle Lachance. Il demeurait à Québec.le samedi 21 septembre 2019 de 19h à 21hde 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nycole Roy, ses enfants : Maxime (Sandra Monast) et Stéphanie (Yvon Langlois), ses petits-enfants : Sarah, Camille, Xavier et Alexandre; ses frères et sœurs : Nicole Dion (feu André Rousseau), Jean-Louis Dion, Louisette Dion, Jacqueline Dion et Pierrette Dion (Pierre Rouleau); son beau-frère et belles-sœurs : France Roy et Renée Vesty (Charlie Vesty) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence EKLA pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.