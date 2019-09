MAHEUX, Cécile Giguère

Au CHSLD de Beauceville, le 4 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Cécile Giguère, épouse de feu Éloi Maheu. Elle demeurait à Saint- Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 20 septembre de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Esther Jacques), Guy et Lucie (Serge Rioux); ses petits-enfants: Audrey (Jean-Philippe Bolduc), Anny (Martin Maheux), Myriam, Claudia et David (Anne-Marie Gagnon); ses arrière-petits-enfants: Jasmine, Florence et Louis-Philippe Bolduc, Thomas et Julia Maheux et Elena Lemieux. Elle était la sœur de: feu Henri (feu Eva Poulin, Jeanne-D'Arc Turmel), feu Thérèse (feu Aurélius Maheu), Germaine (feu Pierre-Paul Cassidy), Gertrude (feu Paul-André Mathieu), feu Sr Monique Dominicaine Missionnaire Adoratrice et feu Sr Bernadette Servante Saint-Cœur de Marie. Elle était la belle-sœur de: feu Marie-Jeanne (feu Ludger Giguère), feu Wilfrid (feu Antoinette Perreault), feu Henri (feu Marcelle Labbé), feu Émile (feu Marie Plante), feu Simone (feu Émile Perreault), feu Cécile (feu Philippe Lessard), feu Noëlla (feu Lorenzo Labbé), feu Jeanne D'Arc, feu Thérèse (feu Émilien Cliche), Gertrude (feu André Gilbert), feu Réal, feu Roland (Yolande Carrette), feu Rollande (feu Jean-Louis Lessard), Raymond (feu Jeannine Bernard) et L'Abbé Henri-Louis. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur (AVC), 4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).