PROTEAU, Suzanne " Mme Blais du Relais "

À l'hôpital St-Sacrement, le 11 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Suzanne Proteau, fille de feu madame Fleurette Lachance et de feu monsieur Alphonse Proteau. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au Centre de ski le Relais, qu'elle chérissait particulièrement, entre 11 heures et 15 heures, lL'inhumation des cendres se fera au cimetière La Nativité-de-Notre-Dame, en présence des membres de la famille le lundi 23 septembre à 11 heures. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère, Lucette, Louise et Jacques (Fernande Beaulieu). Elle laisse également ses quatre enfants, Ginette Blais, Julie Blais (Danny Roach), Eric Blais et Louis T. Blais (Lucie Letarte), ainsi que plusieurs nièces, neveux, petits-enfants, et arrière-petits-enfants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec, 2125, Rue Hertz, Québec, Qc, G1N 4E1 ou un don en ligne sur le site moissonquebec.com.