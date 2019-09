BARBEAU, Réjean

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 septembre 2019, à l'âge de 65 ans et 7 mois, est décédé monsieur Réjean Barbeau, fils de feu dame Blanche Hamel et de feu monsieur Arthur Barbeau. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil sa fille Megguy (Francis Ruelland Lapointe); ses petits-enfants: Charlie et Théo; ses frères et sœurs: feu Guy, Claire, Denis (Murielle Cabana), feu Denise et Solange (Michel Pelletier); sa filleule Corinne ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer - Centre régional de Québec, 190, rue Dorchester Sud, bur. 50, Québec (Québec), G1K 5Y9, tél.: (418) 657-5334. " Gardez le sourire ! Je suis numéro 1, au bout de ce voyage, parents et amis m'attendent les bras ouverts ".