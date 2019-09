TROTIER, Huguette Gauthier

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Huguette Gauthier, épouse de feu l'honorable juge André Trotier. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour les condoléances aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Martin Letarte), feu Benoît (Nathalie Lamontagne) et François (France Reimnitz); son petit-fils Marc- Antoine, sa petite-fille Laura ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal QC, H3B 3Z7.