LÉTOURNEAU, Thomas

Au Centre d'Hébergement de Cap-St-Ignace, le 2 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Thomas Létourneau, fils de feu monsieur Pierre-Louis Létourneau et de feu dame Léa Caron. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Louis Létourneau (feu Lucille Blais) et de feu Marie-Rose Létourneau (feu Edgar Collin). Il laisse également dans le deuil; ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Cap-St-Ignace pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Pierre. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la