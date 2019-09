RODRIGUE, Géraldine Leblanc

À son domicile, le 11 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée entourée de l'amour de son époux et de son fils madame Géraldine Leblanc, épouse de monsieur Jacques Rodrigue. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Madame Leblanc laisse dans le deuil son époux monsieur Jacques Rodrigue; son fils Dany Rodrigue; ses 2 petits-fils: Justin et Alexandre Rodrigue; ses sœurs: Edwina et Gilberte Leblanc; ses belles-sœurs: Odile Aucoin (feu Ludger Leblanc) et Lucienne Bénard (feu Redger Leblanc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rodrigue, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que son accompagnatrice de fin de vie Mireille Coderre. Elle était également la sœur de feu: Raymond, Frank et Harry Leblanc.