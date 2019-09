THIVIERGE, Christophe

À Ascot Corner, le 2 septembre 2019, est décédé accidentellement à l'âge de 20 ans et 7 mois, Christophe Thivierge, fils de M. Donald Thivierge (conjoint de Chantal Turcotte) et de Mme Valéry Pelletier (conjointe de Guillaume Côté), domicilié à Thetford Mines. Il était le grand frère de Raphaël et Rosie; le petit-fils de Jean-Claude Thivierge (feu Louiselle Sylvain), Jean-Paul Pelletier et Rita Albert. Christophe laisse également dans le deuil son parrain: Stéphane Thivierge et ses enfants: Stéphanie et Audrey; sa marraine: Sandra Pelletier (Alain Benoît) et ses enfants: Marie-Soleil et Vincent; ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Thivierge, Pelletier et Turcotte ainsi que de nombreux amis, anciens coéquipiers, partenaires de scène et collègues de travail. La famille recevra les condoléances le vendredi 20 septembre de 14h à 16h30 et de 19h à 22h ainsi que le samedi 21 septembre à compter de 8h30 à laLa famille désire partager la peine des proches de Dominic Lemieux-Richard et offrir son plus grand soutien à Cédrick-Alexendre Andrews qui lutte toujours pour sa vie ainsi qu'à leur conducteur.