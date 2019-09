BLANCHET, Françoise Pelletier

Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 1er septembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Françoise Pelletier, épouse en premières noces de feu monsieur Alphonse Blanchet et en deuxièmes noces de feu monsieur Joachim Blanchet. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Pelletier et de feu dame Yvonne Darveau (Lingerie familiale). Elle demeurait à Québec.le vendredi 20 septembre 2019 de 19 h à 21h30.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13 h à 14 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (France Bernatchez), Jean-Marie (Lisette Pâquet), Colette (Yvon Dion), Thérèse, Carole, Jocelyne et Micheline (Mario Beaupré) ainsi que ses petits-enfants : Marie-Ève, Maude et Anne-Sophie Blanchet, Éric et Yanick Blanchet, Karyn, Nicolas et Guillaume Dion, Gail et Jonathan Blanchet, Katia et Valérie Demers, Geneviève Blanchet-Garneau, Annabelle, Noémie et Élodie Beaupré et ses 27 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Marcel (feu Rita), feu Honorius (feu Brigitte), feu Lucien (Mariette), Anne-Marie, feu Georges (feu Hermance), feu Jules (feu Lucille) et Fernand, frère mariste. Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes et du Centre d'hébergement d'Assise pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.