LINTEAU, Marjolaine

Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 10 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Marjolaine Linteau, épouse de feu monsieur Philippe Cloutier, fille de feu dame Germaine Bédard et de feu monsieur Roméo Linteau. Elle demeurait à Québec (Loretteville). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 20 septembre 2019 de 19h à 22h et le samedi 21 septembre de 9h à 12h45.Les cendres seront déposées au cimetière Les Jardins-Québec à une date ultérieure, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre, Yves (Julie), Sylvie Grand-Maison, Jessey Vachon (Marie-Josée); ses petits-enfants: Steven (Sarah), Cynthia (Patrice), Tommy (Cynthia-Karianne), Jimmy, Annie, Rémy (Johannie), Tania (Jeffrey), Kevin (Chelsea), Yancey (Anouk), Dereck (Karianne); ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Justin, Hugo, Emma, Desteny, Dwight, Mickael, Jayden, Mélyane, Dylan, Lyam, Émerik; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame- Lourdes pour toutes les attentions (soins, morals, émotionnels). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.