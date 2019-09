ROUSSEAU, Madeleine Leduc

Au CHSLD "Jardins du Haut St-Laurent", le 4 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Madeleine Leduc, épouse de feu monsieur Alain P. Rousseau, fille de feu monsieur Léon Leduc et de feu dame Lucienne Desrochers. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Denis, Anne et Hélène (Michael Cronin); ses petits-enfants : Samuel-Anne, Thomas et Liam, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD " Jardins du Haut Saint-Laurent " pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau 10, Québec QC, G2K 1L9, tél. : 418 654-0835