VICIÈRE, Serge

À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Serge Vicière, époux de madame Monique Moïse, fils de feu madame Francia Franck et de feu monsieur Damas Vicière. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Monique, ses enfants : Serge-Henri et Thierry (Nathalie Grégoire), sa sœur Rose-Marie Vilsaint et famille: Marie Luce François Vicière et famille: feu Claude Vicière, feu Édouard Vicière, ses cousins et ses cousines ainsi que ses amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, Téléphone: 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca Des formulaires seront disponibles sur place.