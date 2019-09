LEBEL, Charles

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 9 septembre 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Charles Lebel, conjoint de madame Vicky Pomerleau, fils de feu madame Armandine Chabot et feu monsieur Florien C. Lebel. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa fille adorée Vanessa (Christopher Nguyen), sa sœur Charlene, ses belles-filles: Anne-Sophie et Amélie Boivin; sa belle-mère Monique Fortin (feu Gérald Pomerleau), ainsi que ses frères qu'il a choisis: Paul Kirouac (Anny Jeffrey), Tommy Roy (Peggy Kelly) et Louis Desgroseillers (Sabrina Landry); sans compter ses nombreux amis, dont ceux du camping Plage des Laurentides et ses nombreux oncles, tantes, cousins et cousines. Tantôt appelé " Chuck " par ses amis de longue date, " Charlie " par la famille, il laisse un souvenir mémorable à tous. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.La famille désire remercier les médecins et le personnel de l'unité de pneumologie, de l'unité de cancérologie pulmonaire ainsi que de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les très bons soins, leur bienveillance et leur grande gentillesse envers Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.