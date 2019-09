PARÉ, Rolande

Au C H U - C H U L, le 26 août 2019, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Rolande Paré, épouse de feu monsieur Réal Roussel, fille de feu madame Marie-Louise Savard et de feu monsieur Joseph Paré. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François (Chantal Lajoie), Andrée, Denis (Karoline Roy), Jean-Pierre (Thomas Canuel) et Suzanne; ses petits- enfants Suzie, Marie-Soleil, Joey, Alexia, Sacha, Félix, feu Béatrice, Pénélope, Frédéric et son arrière-petit-fils Guillaume et ses belles-sœurs : Paule-Andrée, Monique et Lorraine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.