BOUCHARD, Denise

À l'Hôtel - Dieu de Québec, le 6 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Denise Bouchard, épouse de monsieur Yvon Venne. Elle était la fille de feu monsieur Amédé Bouchard et de feu dame Marie-Ange Ménard. Elle demeurait à Château-Richer et autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 21 septembre 2019, de 12h à 14h en laet les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Yvon, ses enfants, sa belle-fille et ses gendres: Lucie Rancourt (Christian Lessard),Yvon Rancourt, Jules Rancourt (Mireille Giroux), Danielle Rancourt (Gilles Lefebvre); ses petits-enfants: Marilyne (Samuel Morency), Catherine (Yanick Bilodeau), Christophe, Alexia (David Grégoire), Maxime et son arrière-petit-fils Félix; ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Richard (Carmen Boivin), Réal (Marthe Côté), Diane (Luc Tremblay) ,Jules (Aline Guay), Michel, Raymonde, Suzanne (Michel Prévost), Jean-Guy (Carole Dupéré), Jocelyne (Guy- Léonard Tremblay), Yves, Mario (Nady Sirois) et était la sœur de feu Carmen (feu René Boily) et feu Josianne (feu Marcel Saillant). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sa famille remercie sincèrement les docteurs Carrier et Tremblay ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle remercie également son médecin de famille le docteur Alain Lavoie pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, (Québec) G1J 0H4 https://www.jedonneenligne.org/fondation chudequebec Pour ceux qui le désirent, condoléances par