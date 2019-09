FALARDEAU, Gaetan

À l'Hôpital régional de Portneuf, entouré de l'amour des siens, le 14 septembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gaétan Falardeau, époux de dame Alice Ouellet, fils de feu monsieur Roméo Falardeau et de feu dame Marie-Blanche Perron. Il demeurait à Saint-Alban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 13 h,L'inhumation se fera le dimanche 22 septembre au cimetière de Saint-Alban à 12 h 45. Outre son épouse Alice, monsieur Falardeau laisse dans le deuil ses fils: Yvon (Nathalie Julien) et Pascal (Marilyne Genest); ses petits- enfants: Marie-Ève, Vanessa (Carl Beaumont) et Gabriel; son arrière-petit-fils Olivier Beaumont; ses frères: Augustin (Marjolaine Gagné) et feu Donald (Raymonde Naud); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet: Monette (feu René Perreault), feu Gervais (Noëlla Grondine), Lucille (Jacques Perreault), Alain (Gaëtane Tourangeau), Nicole (Normand Trépanier), feu Lyne et Louise (Réjean Tessier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.