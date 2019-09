MARCOTTE, Yvon

À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 10 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Yvon Marcotte, époux de madame Lucienne Grandbois. Il demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà partir de 11 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Marcotte laisse dans le deuil outre son épouse, les enfants de son épouse: Guy Lefebvre (Johanne Lamontagne) et André Lefebvre (Marie-Hélène Rouleau); ses petits-enfants: Alexandre (Sarah-Michèle Laroche) et Vincent (Joanie Poudrier); Alex et Mahée (Simon Trudel); ses arrière-petits-enfants: Elliot et Charlie. Il était le frère et le beau-frère de: Adrienne (feu Jean-Denis Cossette), Adrien (feu Évelyne Alain), feu Jeannine (feu Georges Leclerc), Carmen (feu Maxime Linteau), feu Léopold ((Marie-Claire Voyer), Fleurette (feu Marcel Leclerc); feu Euclide Grandbois ((feu Céline Element), feu Thérèse ((feu Claude Fortin), Anita (feu Jimmy Welsh), Antoinette (Martial Dolbec), Georges (Ginette Langlois), Robert (Solange Langlois), Noël (Micheline Perron), feu Lucille (feu Jean-Roch Trottier), feu Georgette (André Welsh), René (Danielle Tessier). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 3ième étage de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca