POULIOT, Odette

Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 13 septembre 2019, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée madame Odette Pouliot, fille de feu madame Cécile Larouche et de feu monsieur Charles- Eugène Pouliot. Elle demeurait à Sainte-Hénédine, autrefois de Lévis, autrefois de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie. Elle a été confiée, pour crémation, auElle était la sœur de: feu Camil, Lorraine (Gilles Michaud), Monique (feu Yvan Plourde), Thérèse (Germain Fortin), Louise (feu Denis Lalonde), Marcelle, Gaston et Marie (Jean-Claude Morin). Elle laisse également ses nombreuses nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de CHSLD de Sainte-Hénédine pour leurs merveilleux soins apportés à madame Pouliot. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.