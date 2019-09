BRAULT, Jean-Vianney

Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 18 août 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Vianney Brault, époux de madame Louisette Lamontagne, fils de feu madame Gabrielle Blanchard et de feu monsieur Léon-Georges Brault. Il était policier retraité de la Ville de Québec, où il demeurait. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Benoit (Cathy Morin) et Stéphane (Josée Harrisson); ses petits-enfants : Gabriel, Jonathan, Olivier et Myriam. Il laisse également dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux employé(e)s du centre d'hébergement d'Assise (5ième étage) pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Noël du Bonheur, Téléphone : 418 687-6635, Site web : www.noel dubonheur.com. Des formulaires seront disponibles sur place.