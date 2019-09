LABBÉ, Denise Thibodeau

À la Résidence de Saints-Anges, le 14 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Denise Thibodeau, épouse de M. Roger Labbé, fille de feu Odilon Thibodeau et de feu Valéda Lacasse. Elle demeurait à Vallée-Jonction.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 20 septembre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis, David (Guylaine Bédard), Nadia (Marc Pilote); ses petits- enfants: Mathieu Pilote (Amélie Plante), Noémie Bédard-Pelletier et Olivier Marcotte; ses sœurs: Gitane (feu Genest Tremblay), Micheline (Jacques Audet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvette (feu Roland Bilodeau), Yvan (Lucette Lacroix), Lucien (Thérèse Trottier); ainsi que Klaudette Bisson, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Remerciement particulier à la direction de la Résidence de Saints-Anges et à l'équipe: Mélanie, Denise et Jeanne pour les bons soins prodigués et l'accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Vallée- Jonction) ou à la Résidence de Saints-Anges (499, ave. Principale, Saints- Anges, G0S 3E0).