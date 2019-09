BONNELLY, Hélène Pelletier

Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 3 septembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Hélène Pelletier, fille de feu Gérard Pelletier et de feu Alice Lanouette (feu Adrien Touzin), épouse de feu monsieur Théodore Bonnelly. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera aude 9 h à 13 h 30.et de là au cimetière Saint-Charles pour une mise en crypte. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre et Benoit (Esthelle Lachance); ses petits- enfants: Audrey et Myriam; ses frères et sœurs: feu Raymond Touzin (Rita Breault), feu Jeannine Touzin (Georges Levasseur), Denise Touzin (feu Roger Poulin), feu Jean Touzin, Fernande Touzin (Jean-Yves St-Hilaire), Françoise Touzin (feu Jean-Marc Bion) et Réjean Touzin (France Giroux); ses belles-sœurs: Cécile Bonnelly et Thérèse Galarneau Bonnelly; son beau-frère Lucien Bonnelly ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.