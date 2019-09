LANGLOIS, Laurette

Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Laurette Langlois, épouse de feu monsieur Charles-Léon Lacombe, fille de feu Gaston Langlois et de feu Annette Laflamme. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu André, Robert (Roland Labrecque), Lise, Rolande (feu Jacques Breton), Pierre (Rita Bergeron), feu Léopold (Mariette Cabana), Michel, Louis-Philippe (Jocelyne Lévesque), Jacques (Lucienne Lemieux), Christian (Jocelyne Daneau), Louise (Alain Grenier) et Martine (Gilbert Thibault); ainsi que plusieurs neveux et nièces, son oncle et ses tantes, ses autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier sincèrement le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et le Dre Suzanne Paquet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation. La famille vous accueillera auà compter de 9h.