VOISINE, Christian

À Rimouski, le 11 septembre 2019, jour de son 47e anniversaire de naissance est décédé Christian Voisine. Il était le fils de madame Céline Bilodeau et monsieur Yvan Voisine. Il demeurait à Saint- Gervais, Bellechasse. La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 septembre 2019 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 11h.et de là, au crématorium. Il laisse dans le deuil ses deux magnifiques jeunes filles: Florence et Juliette qu'il chérissait avec tout son amour et la mère de ses enfants; sa mère Céline Bilodeau (André Lamontagne) et son père Yvan Voisine; sa sœur Linda (Simon Gagnon) et son frère Martin (Isabelle) dont il était si fier et reconnaissant. Il laisse également dans le deuil ses filleuls: Louis-Philippe Gagnon et Malik Pouliot; ses neveux et nièces: Carolane, Félix, Laurie et Bella avec qui il aimait passer beaucoup de temps ainsi que Daniel Samson (Nathalie Boutin et leurs filles Emmy et Anne) qu'il considérait comme son frère et un nombre incalculable d'ami(e)s de son enfance à aujourd'hui. Étant donné que Christian avait à cœur La Maison de la famille de Bellechasse, la famille vous prie de transmettre vos témoignages de sympathie par un don à cet organisme: La Maison de la famille de Bellechasse, 132, rue Aubé Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la