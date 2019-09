DESRUISSEAUX, Henri

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 septembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Henri Desruisseaux. Il était le fils de feu M. Wilfrid Desruisseaux et de feu Mme Béatrice Blouin. Il demeurait à Sainte-Croix. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Lise (Claude Paradis), Hélène (feu Denis Charest), Réal (Françoise Laroche), Yves (Ilona Graf), Guy (Micheline Montreuil). Il a rejoint sa sœur France. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Laurier Station et le personnel des soins palliatifs du 3e étage de l'Hôtel Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur frère.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la