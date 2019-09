DORVAL, Laurette Roy

Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 10 septembre 2019, à quelques jours de son 97e anniversaire, est décédée madame Laurette Roy, épouse de feu monsieur Maurice Dorval. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Roland Paquet), Marc (feu Yvonnette Verreault, Louiselle Vallières), Jean (Denise Pouliot), Gilles (Francine Boivin); ses petits-enfants: Grégory Dorval (Nathalie Bouchard), Valérie Paquet (Jean-Sébastien Harvey), Jonathan Paquet (Karen Bouchard), Nicolas Cunningham (Marie-Claude Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Sara, Christophe, Philip Édouard; sa sœur Denise Roy (Lucien Picard); son beau-frère et ses belles-sœurs: Roch Gélinas (feu Rita Dorval), Lucille Gagnon (feu Roméo Dorval) et Jeannette Dorval (feu Maurice Blanchette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s des Immeubles Gamelin. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 20 septembre 2019, de 19 h à 22 h, le samedi 21 septembre 2019, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Un merci tout spécial aux médecins, infirmières, préposé(e)s et bénévoles du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués, leur professionnalisme et leur humanité. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent, 4770, Rue St-Félix, St- Augustin, QC, G3A0K9, téléphone: 418 872-4936. Des formulaires seront disponibles sur place.