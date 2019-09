BLOUIN, Maire-Blanche McMullen

À l'Hôpital Chauveau, le 12 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Marie-Blanche McMullen, épouse de feu monsieur Marc-André Blouin. Elle était la fille de feu dame Clémentine Bérubé et de feu monsieur Gonzague McMullen. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Nancy Lévesque), Richard (France Letarte), Louis (Guylaine Denis), Hélène (Gaétan Roy), Annie (Serge Pichette), Nathalie (Jean Morency), André (Lyne Lefrançois) et feu Martine; ses petits-enfants: Steve, Jeffrey, Vincent, Marika, Mathis, Vanessa, Nico, Jean Christophe, Marie Michèle, Jordane et Frédérick ainsi que leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Logan, Nathaniel, Elizabeth, Josh, Jessy et Leah; ses frères et sœurs: Alphonse, Yvette, Réjeanne, Pierre, Claude, Marcel, Denise, Jacques, feu Gilles, feu Fernand, feu Philippe ainsi que leurs conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, av. Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Qc), G2E 6H5, Tél. : 514-380-2323.