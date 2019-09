BÉRUBÉ, Janine Poisson

Au centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 1er septembre 2019, à l'âge de 94 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Janine Poisson, épouse de feu Fernand Bérubé. Fille de feu Roger Poisson et de feu Anne-Marie Gosselin, elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucille (Pierre Fortier), feu Danielle (Larry Drolet), Ginette (Christian Beaumont), feu André et feu Denis; ses petits-enfants : Steven, Gisèle (Dominic Martel), Mathieu et Michaël (Solène Nadeau) et sa belle-sœur : Louise Dion (feu Claude Poisson). Elle laisse également dans le deuil des neveux, plusieurs membres de la famille Bérubé et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 10h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du département de gériatrie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Poisson. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Canada).