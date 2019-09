DUSSAULT, Thérèse Harvey

Au Centre d'hébergement Saint-Marc-des-Carrières, le 5 septembre 2019, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Harvey, épouse de feu monsieur René Dussault et fille de feu monsieur Ludger Harvey et de feu madame Alphonsine Tremblay. Elle demeurait à Donnacona. Les funérailles auront lieu en toute intimité, le samedi 5 octobre 2019, à 12h, en l'église Sainte-Agnès de Donnacona et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Harvey laisse dans le deuil ses enfants: Rita (Doris Beaumont), Jacques (Tamara Sidorkina), Claude (Josée-Anne Fiset), Monyque (Clermont R. Pelletier), Michelle, Danielle et Martin; ses petits- enfants: Valérie (Andrew Oliver); Laurence-Olivier et Marie-Gabrielle; Matthieu; Vincent (Anne-Marie Olivier); Jessy (Patricia Bédard). Elle était la soeur de: feu Laurette, feu Paul (feu Stella Gagnon), feu Noël, feu Françoise, feu Antoine (Rita Ménard), feu Benoit (Jeanne-Mance Guy), Roland (Paulette Larouche), Ghislaine (feu Fernand Fortier), feu Monique, Raymond (Lise Paquin), la demi-soeur de feu Ernest Harvey (feu Germaine Gravel) et la belle-soeur de: feu Léo, feu Rita et feu Blanche Dussault (feu Léo Piché). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Marc pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à L'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale, 1670, rue Dina-Bélanger, Québec (Québec) G1S 0A5, en ligne: apacn.org