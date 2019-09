PAGEAU, Monique Pouliot

Le 14 septembre 2019, notre soeur Monique est décédée paisiblement dans son sommeil. Elle est partie rejoindre son amoureux Pierre Pageau. C'était une femme aimée de tous et surtout une soeur aimée de ses 11 frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h15.Nous vous invitons à venir partager avec nous les beaux moments que vous avez vécus avec notre soeur Monique. Elle aimera sûrement vous revoir une dernière fois. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en tout intimité. Elle laisse dans le deuil son fils Marc; ses frères et soeurs: Fernand, René (feu France Godin), Marthe (Jean Drolet), Clémence (André Pradet), Madeleine (Jacques Cantin), Robert (Line Juneau), feu Denis (Lucie Juneau (Richard)), Donald (Hélène Voyer), Ghislain, Gérald (Carole Gignac) et Dominique (Nancy Lemelin). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pageau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient a remercier l'équipe du C500 pour leur bonne humeur et la tendresse démontrée auprès de Monique.