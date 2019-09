GINGRAS, Thérèse

À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 5 septembre 2019, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Thérèse Gingras épouse de feu monsieur Raymond Petitclerc. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Gingras et de feu dame Bernadette Chantal. Elle demeurait à St-Augustin-de- Desmaures. La famille recevra les condoléancesde midi à 14h.et de là, l'inhumation suivra au cimetière paroissial de l'église Saint-Augustin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole, Jacques (Carole Tourangeau), Yvon (Sylvie Paradis), Johanne (Alain Lesage) et Francine (Éric Hubert); ses petits-enfants: Cynthia, Steave, Vincent, Karine, Olivier, Benoît et Alexandra; ses arrière-petits-enfants: Matthieu, Magali, Ève, Antony, Hugo, Raphaël, Xavier et Mahina; sa soeur: Marie-Alice (feu Ernest Lesage); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Gingras et Petitclerc; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre sa fille feu Line; ses frères et ses soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC du Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, particulièrement celui de l'unité de cardiologie, pour son dévouement et les bons soins prodigués