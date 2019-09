TALBOT, Colette Leblond

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 septembre 2019, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée madame Colette Leblond, épouse de monsieur André Talbot, fille de feu Octave Leblond et de feu Jeannette Labrecque. Elle demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfant : Pierre (Danielle Cloutier), Benoit (Josée Gourde), Simon (Danye Larivière); ses petits-enfants : Catherine et Antoine Talbot, Ariane et Charles Gourde-Talbot, Jessica et Samuel Talbot. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur: Raymond (feu Eliette Lecours, Carmelle Bisson), Denis (Cécile Fournier), Huguette (Jean-Paul Buteau), Jean-Guy (Solange Marceau) et Léopold (feu Lise Fournier, Lisette Mercier). De la famille Talbot, elle était la belle-sœur de: feu Jean-Marie (Thérèse Beaudoin), feu Émérentienne (feu Rémi Côté), feu Thérèse (feu Joseph Rancourt), Ernest (Thérèse Bougie), Ernestine (Alphonse Marquis) et feu Gérard (Lise Giroux). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5 Téléphone: 1 866-343-2262. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :