DIGNARD, Noëlla Cloutier

À la maison Michel-Sarrazin de Québec, le 10 septembre 2019, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédée madame Noëlla Cloutier, épouse de feu monsieur André Dignard, fille de feu madame Marie Turmel et de feu monsieur Aurèle Cloutier. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à 10h,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Michel Hamel), Pierre (Ginette Julien), Martine (Jean Bertrand); ses petits-enfants qu'elle chérissait: Marc-Antoine Hamel (Katherine Faust) et Zackary Hamel (Andréanne Bouchard). Elle était la sœur et la belle-sœur de Ghislaine (Léo Côté), Thérèse (Georges Godin), feu Roland (Bernadette Lemieux), Pauline (feu Fernand Paquin et feu Charles Hamel), feu Jean-Paul (Lise Hébert), André (Pauline Gingras), Marie (Yvon Drapeau) et Raymond (feu Sylvie Laverdière) (Sylvie Caron) et de feu Jean-Guy Dignard (feu Jeannine O'Hearn). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement parents et amis pour leur soutien et leur écoute de même que l'équipe dévouée des soins palliatifs du CLSC de Limoilou, le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin, qui lui ont prodigué des soins exceptionnels, attentifs et personnalisés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin - 2101, chemin Saint-Louis, Québec, tél. : 418 687-6084, fondation@michel-sarrazin.ca (www. michel-sarrazin.ca). Des formulaires seront disponibles sur place.