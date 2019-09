MARTEL, Claudette

Paisiblement dans sa demeure, entourée de l'amour des siens, le 17 septembre 2019, à l'âge de 77 ans est décédée dame Claudette Martel, fille de feu monsieur Joseph Martel et de feu dame Maria Pleau. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 8 h à 9 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Martel laisse dans le deuil ses enfants: Gaëtan Moisan (Patricia Voyer) et Cathy Moisan (Carl Dussault); ses petits-enfants: Pierre-Luc Moisan (Jessica Michaud), Pénélope et Emy Dussault; le père de ses enfants feu Gaston Moisan; ses frères et sœurs: feu Jacqueline (Jacques Beauregard), feu Aline, feu Lionel (Ginette Rogala), Pierrette (Armand Bédard), feu Suzanne et feu Gisèle (Claude Cartier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Louisette (feu Henri Bédard), Lionel (Hélène Noreau), Rolande (feu Gratien Trudel), Pauline (Louis Verreault), Jean-Baptiste (Marielle Béland), Julienne (Raymond- Marie Gingras), Lucie (Paul Martel), Roger (Francine Châteauvert), Jean-Marc (Diane Déry), feu Suzanne et Henri-Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à son amie et belle-sœur madame Diane Déry.