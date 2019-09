CLOUTIER, Francine

Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 3 septembre 2019, à l'âge de 65 ans et un mois, est décédée Francine Cloutier. Elle était la fille de feu dame Marie-Marthe Grenier et de feu M. Henri Cloutier. Elle laisse dans le deuil son fils David Soucy (Patricia Langlais); ses petits-enfants qu'elle adorait Megan et Félix; ses frères et sœurs: Yves (Nicole Garon), Sylvie (Jean Gauvin), Pierre, Denys (Micheline Giguère), feu Line (Michel Bergeron), feu Serge ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée au:La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD Yvonne-Sylvain pour la qualité des soins qu'elle a reçus.