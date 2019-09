BOLDUC, Jacques

Au centre d'hébergement Limoilou, Québec, le 9 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Bolduc, époux de dame Yvette Ferland. Né à Frampton, le 23 octobre 1935, il était le fils de feu dame Madeleine Couture et de feu monsieur Arthur Bolduc. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 21 septembre 2019 de 9 h 30 à 12 h 30.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière St-Charles. Outre son épouse Yvette, monsieur Bolduc laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Hélène Dauphin), Vincent (Lili Marois); ses petits-enfants: Sébastien (Josiane Pagé), Catherine, Stéphanie, William (Olivia Doyle Cutz), Walter; ses arrière-petits-enfants: Aria et Nolan; son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs: Ruth (feu Jacques Massicotte), Luc (Michelle Savard), de la famille Ferland: Colette (feu Raymond Pichette), Fernand (feu Louisette Gagné), Louis (Micheline Descombes), Marcel (feu Denise Pelchat), Jacqueline (Jacques Dugas), Nicole (Michel Bidégaré), Thérèse Bernard (feu Florian); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacques était également le frère de: Andrée, Estelle, Paule et le beau-frère de: Denise Ferland (Raymond Marcoux), Lucille Ferland (Marcel Bouchard), Gisèle Ferland (Maurice Plamondon), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS (C.H. Limoilou), Site : https://fondationfais.org, Tél. : 418-691-0766 ou par un don de temps de présence pour les personnes âgés. Les funérailles sont sous la direction de