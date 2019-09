BOUCHER, Gemma Blais

Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 6 septembre 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédée madame Gemma Blais, épouse de feu monsieur Lucien Boucher, fille de feu madame Marie Louise Leclerc et de feu monsieur Francois Xavier Blais. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle est allée rejoindre son époux Lucien Boucher ainsi que son garçon Claude. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger Boucher (Fleurette Parent) et Louise Boucher; ses petits-enfants : Martin Boucher (Caroline Everell), Patrick Boucher (Janie April), Pascale Lelièvre et Martine Giffard; son arrière-petit-fils: Jacob Boucher; ses belles-sœurs: Georgette, Pierrette (Claude Bédard) et Madeleine Boucher; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous aimerions remercier sa cousine Colette Lelièvre et Paula Gendron pour leurs services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Tél: 418 525-4385, Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.